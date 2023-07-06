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Коммерсантъ FM
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Греф не ожидает падения рубля до экстремально низких уровней 2022 года

Глава Сбербанка Герман Греф не считает, что курс рубля находится «на оптимальном уровне». По его мнению, снижение до «экстремально низких уровней» прошлого года не произойдет и российская валюта укрепится.

Герман Греф

Герман Греф

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Герман Греф

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В марте 2022 года курс доллара превышал 120 руб., евро — 127 руб. Сегодня, 6 июля, цена доллара превышала 93 руб., евро — 102 руб.

«Произойдет подстройка под новые реалии секторов экономики, и наступит новая стабилизация. Я не уверен, что курс находится сейчас на оптимальном уровне. Я думаю, что он должен укрепиться, он, конечно, не уйдет на экстремально низкие уровни, которые были в прошлом году»,— сказал господин Греф журналистам в кулуарах Финансового конгресса Банка России (цитата по ТАСС).

Глава Сбербанка считает, что рыночный курс в России похож на поплавок. Он позитивно оценивает плавающий курс, так как видит проблемы с экономиками стран, «где пытаются вмешиваться в ценообразование». «Этот поплавок сейчас подпрыгнул наверх»,— добавил он.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина не видит рисков для финансовой стабильности в текущем ослаблении рубля. Она подчеркнула, что ЦБ готов проводить валютные интервенции, но только при возникновении такой угрозы. Комментируя возможные причины падения рубля, глава ЦБ обратила внимание на снижение экспорта и рост импорта. Она также отметила, что курс формируется под влиянием прежде всего торгового баланса.

О причинах снижения курса — в материале «Ъ FM» «Рублю очертили границы слабости».

Леонид Уварчев

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