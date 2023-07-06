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Коммерсантъ FM
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Кремль не исключает спекулятивных игр на курсе рубля

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает, что, как правило, в повышениях курсов иностранных валют в России всегда есть значительная доля «спекулятивных игр». По его мнению, этот вариант нельзя исключать и в текущем снижении рубля.

Господина Пескова во время пресс-кола попросили прокомментировать ослабление российской валюты и последовавшее за этим подорожание бытовой техники. «Мы, действительно, все видим какие колебания, действительно курс валюты растет, рубль падает. Но давайте вспомним, мы это видели несколько раз и ранее — и были отскоки назад. И мы знаем сами прекрасно, что, как правило, в таких повышениях всегда есть значительная доля спекулятивных игр, которых нам нельзя исключать и сейчас»,— ответил господин Песков.

Курс евро сегодня, 6 июля, поднимался выше 102 руб., доллар — выше 93 руб. впервые с марта 2022 года. Глава Банка России Эльвира Набиуллина не видит рисков для финансовой стабильности. По ее мнению, ослабление связано со снижением экспорта и ростом импорта.

Как выяснил ранее «Ъ», производители бытовой техники и электроники на фоне повышения курсов евро и доллара уже второй раз с начала года поднимают цены. В среднем ритейлеры говорят об увеличении закупочной стоимости продукции на 10–15% по целому ряду брендов.

Подробнее о подорожании техники — в материале «Ъ» «Рубль стал делом техники».

Леонид Уварчев

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