«Иначе они будут продавать табак через telegram-каналы»

На прошедшем 5 июля заседании комиссии Госсовета по экономике и финансам ее глава, губернатор Челябинской области Алексей Текслер предложил начать частичное зачисление в бюджеты регионов акцизов на табак и довести долю субъектов РФ в зачислениях по ним до 10%. Президент «Ороры России» Александр Калинин поддержал эту инициативу, однако призвал не допустить жестких правил лицензирования и сохранить возможность индивидуальным предпринимателям остаться на рынке.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Мы за то, чтобы регионы получили часть этого акциза. У нас протяженность границы с Казахстаном – более 7 тыс. км. Что происходит на границе? Достаточно загрузить табак, произведенный в Казахстане, в «Газель», перевезти его на территорию Челябинской области из Костанайской, чтобы сразу заработать на этом 1,5 млн руб. То есть фактически мы криминализируем микробизнес.

Ставки по акцизам с Казахстаном у нас значительно отличаются, а с Беларусью – еще больше. Если из Казахстана в приграничные регионы ввозится каждая третья сигарета, то из Беларуси – каждая вторая. И все это деньги, которые теряет бюджет.

Сейчас акцизов по табаку собирается 1 трлн руб. это гораздо больше, чем по алкоголю. Поэтому, конечно, мы поддерживаем, чтобы часть акцизов на табак была передана регионам. Тогда приграничным субъектам РФ будет выгодно заниматься наведением порядка на этом рынке. Им же потребуются дополнительные затраты – на то же патрулирование границ, выявление незаконно введенных в оборот табачных изделий. Сейчас получается, регион должен нести эти расходы, а дохода никакого не будет. Поэтому мы считаем, что именно сейчас к этому вопросу надо возвращаться. Федеральный бюджет в итоге получит гораздо больше, а региональный – какую-то свою часть.

Что касается лицензирования табака – мы за. Единственное, нужно сделать так, чтобы лицензию мог получить микробизнес, иначе получится, как с алкоголем. Вроде бы была благая идея – убрать с алкогольного рынка микробизнес. Сегодня лицензии могут получать только юрлица с уставным капиталом более 1 млн руб., торговым залом не менее 25 кв. м, да еще и пошлина 65 тыс. руб. на точку. В результате у нас паленый алкоголь в сельских территориях продают через telegram-каналы вместо того, чтобы получать лицензии и пополнять бюджеты. То же может случиться и с табаком.

Мы за лицензирование, но давайте сделаем параметры такими, чтобы не оттолкнуть оттуда сельских продавцов, а наоборот, мотивировать их обеляться и торговать легально. Иначе они все равно его будут продавать, но через telegram-каналы. Поэтому поддерживаем, но просим параметры лицензирования проработать очень тщательно, с учетом мнения бизнес-сообщества.

Записал Артур Якушко