Главные новости к утру 6 июля

Американская компания Meta (признана в РФ экстремистской и запрещенной) запустила текстовый сервис сообщений Threads. Он должен стать конкурентом Twitter, который принадлежит бизнесмену Илону Маску.

Во Львове прозвучали взрывы, сообщили украинские издания Суспiльне и ТСН. По данным местного депутата, в городе были отключения света и проблемы с мобильной связью, поврежден объект критической инфраструктуры.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, он выступал за то, чтобы начать контрнаступление раньше. Он заявил, что высказывал свою позицию в разговорах с представителями США и стран Европы, а также пытался получить для этого вооружения.

Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов считает, что ожидания украинского общества от предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе останутся неудовлетворенными. По его словам, об этом говорят черновики речей лидеров стран НАТО, с которыми он ознакомился.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом призвал поддержать вступление Швеции в НАТО на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе.

В Ростовской области раскрыли дело о похищении и торговле детьми. Двое жителей города Шахты, а также один житель Воронежской области представлялись матерям из многодетных семей сотрудниками органов опеки и требовали передать им детей из-за проживания в плохих условиях. Детей продавали цыганским семьям, проживающим в Свердловской, Самарской и Ульяновской областях.

Работающего водителем «Яндекс.Такси» в Новосибирске 24-летнего иностранного гражданина арестовали за попытку изнасилования пассажирки. Пострадавшей оказалась финалистка конкурса «Миссис Сибирь-2016». В «Яндекс.Такси» подтвердили, что их служба поддержки получила обращение пострадавшей девушки.

В Ульяновской области задержали иностранца за осквернение Корана. Как сообщается в Telegram-канале Ассамблеи народов России, задержанный — Сайд Абу Мустафа — египтянин, проживающий в Ульяновске.

На фоне высокого спроса Российские железные дороги (РЖД) запустили на юг поезда с билетами по более низким ценам.

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