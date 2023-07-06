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Коммерсантъ FM
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Главные анонсы 6 июля

Мосгорсуд в закрытом режиме начнет рассматривать по существу уголовное дело о госизмене в отношении основателя Group-IB Ильи Сачкова.

В Брюсселе запланирована встреча представителей Турции, Швеции и Финляндии по вопросу принятия Турции в НАТО.

Заксобрание Новосибирска рассмотрит вопрос о проведении референдума по возврату прямых выборов мэра, которые были отменены в феврале.

Верховный суд огласит решение о подсудности второго уголовного дела против экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала — о хищении активов «МСП Банка».

В Басманном суде Москвы состоится первое заседание по уголовному делу администраторов Telegram-канала «Адские бабки» Александры Баязитовой и Ольги Архаровой, обвиняемых в вымогательстве.

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Болгарию.

С 6 по 9 июля министр финансов США Джанет Йеллен посетит Пекин для встречи с высокопоставленными китайскими чиновниками.

Октябрьский районный суд Ижевска рассмотрит уголовное дело экс-директора ООО «Частная охранная организация "Щит"» Алексея Злобина, связанное с трагедией в местной школе, где погибли 18 человек.

Южный окружной военный суд (Ростов-на-Дону) огласит приговор гражданам Украины Юрию Доманчуку и Виталию Скакуну, обвиняемым в покушении на первого замглавы администрации Херсонской области Виталия Булюка.

В Киеве состоится заседание по иску заповедника «Киево-Печерская лавра» к монастырю Украинской православной церкви, арендующему у него помещения.

В Киевском апелляционном суде будут рассмотрены жалобы защитников митрополита УПЦ Павла относительно решения суда о продлении круглосуточного домашнего ареста.

В Симферополе пройдет церемония награждения сотрудников предприятий и организаций Крыма, участвовавших в восстановлении Чонгарского моста.

В Москве состоится церемония вручения XXIII премии «Медиаменеджер России».

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