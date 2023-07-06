РЖД запустили маршруты в южном направлении с более дешевыми билетами

На фоне высокого спроса Российские железные дороги (РЖД) запустили на юг поезда с билетами по более низким ценам. Об этом сообщил «РИА Новости» заместитель гендиректора компании Дмитрий Пегов. По его словам, для увеличения парка в южном направлении РЖД задействовали старые вагоны.

«Готовясь к лету, мы привели в порядок и вывели на линии все действующие пассажирские вагоны, которые в принципе есть у холдинга. Даже немецкие "Аммендорф" — так называемые "шоколадки". Это старенькие вагоны с купе, но соответствующие всем требованиям и нормам, в том числе безопасности»,— сообщил Дмитрий Пегов. Он заявил, что билеты на эти поезда дешевле.

Дмитрий Пегов также сообщил, что РЖД не планирует оборудовать в составах специальные места для курения или вагоны для курящих. Курение в поездах было запрещено 10 лет назад.

Анастасия Ларина