Буданов: саммит НАТО не удовлетворит ожидания украинского общества

Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов считает, что ожидания украинского общества от предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе останутся неудовлетворенными. По его словам, об этом говорят черновики речей лидеров стран НАТО, с которыми он ознакомился.

«Мне довольно сложно высоко оценить саммит НАТО по очень простой причине: ожидания нашего общества не будут удовлетворены»,— сказал Кирилл Буданов в интервью газете Times. «Я уверен, что некоторые слова будут произнесены, но ничего, кроме этого. Я вполне уверен, о чем пойдет дальше речь: я видел черновики речей»,— добавил он.

Похожую точку зрения ранее высказывала глава украинской миссии при НАТО Наталья Галибаренко, говорившая, что ожидать серьезных решений лидеров стран альянса на предстоящем саммите не стоит. Саммит НАТО пройдет в Вильнюсе 11-12 июля.

Премьер Эстонии и генсек НАТО обещали скорый «сюрприз» по членству Украины в блоке. При этом президент Литвы Гитанас Науседа говорил, что Украина не получит на грядущем саммите приглашение на вступление в НАТО.

О перспективах интеграции Украины и НАТО — в публикации «Ъ» «Им только это и НАТО».