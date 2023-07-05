«Справедливая Россия» выдвинула кандидатов на довыборы в заксобрание и Пермскую думу

Региональное отделение «Справедливой России — За правду» определилось с кандидатами на довыборы в заксобрание и Пермскую думу. Как сообщается на сайте партии, совет реготделения выдвинул на выборы в заксобрание по округу №17 заведующую «Центром развития — детским садом №1 “Василек”» Ирину Шабаршину. Интересы партии на выборах в Пермскую думу по округу №5 будет представлять замдиректора по финансам ООО «ЖилСтандарт-П» Ольга Шадрина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Довыборы запланированы на 8–10 сентября. Мандат депутата заксобрания по округу №17 стал вакантным после перехода парламентария по данному округу, председателя комитета по развитию инфраструктуры Антона Удальева в правительство Москвы. Ранее «Единая Россия» выдвинула на выборы по данному округу спортсмена-саночника Альберта Демченко, КПРФ — помощника депутата Пермской думы Марата Галимуллина, ЛДПР — начальника управления по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства Пермского района.

Мандат по округу №5 стал вакантным в результате досрочного прекращения полномочий депутата Сергея Захарова. В прошлом году он уехал в Германию изучать немецкую литературу и культуру. Находясь в Германии, господин Захаров опубликовал в соцсетях несколько постов с критикой специальной военной операции на Украине, после чего был исключен из фракции «Единой России» в городской думе. В апреле 2023 года дума поддержала заявление депутата о досрочном прекращении полномочий. Партия власти выдвинула на довыборы в Пермскую думу директора по развитию производства АО «Полиэкс» Антона Мелюхина, ЛДПР — сотрудника предприятия «Редуктор-ПМ» Илью Горбунова.