Суд ужесточил наказание Алексею Москалеву по делу о дискредитации армии

Тульский областной суд ужесточил наказание жителю Ефремова Алексею Москалеву, осужденному 28 марта по делу о дискредитации армии (ч. 1 ст. 280.3 УК). К двум годам колонии ему добавили запрет на администрирование интернет-ресурсов на тот же срок. Об этом сообщает пресс-служба судебной системы региона. Защита пообещала обжаловать решение областного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Москалев

Фото: Архив Алексея Москалева Алексей Москалев

Фото: Архив Алексея Москалева

Ужесточить наказание требовало гособвинение. Прокурор Олег Тимаков говорил, что Москалев совершил преступление в условиях вооруженного конфликта. В связи с этим, помимо двух лет колонии, представитель гособвинения попросил запретить осужденному администрировать интернет-ресурсы в течение трех лет.

Сам Алексей Москалев в последнем слове попросил «приговорить его к расстрелу, потому что не в силах больше выносить разлуку с дочерью». «Прошу вынести мне приговор, приговорив к высшей мере наказания, и как можно быстрее привести его в исполнение, потому что каждый день мое сердце обливается кровью»,— сказал Москалев в последнем слове, зачитав письмо от дочери, которую он воспитывал один (цитата по «ОВД-инфо» (признан иностранным агентом)).

55-летний Алексей Москалев при назначении наказания в марте на приговоре не присутствовал. Он сбежал из-под домашнего ареста, а через два дня стало известно о его задержании в Минске. В апреле он был экстрадирован в Россию. Тогда же стало известно, что его дочь Марию забрала из приюта, куда ее отправили после помещения отца под домашний арест, мать Ольга Ситчихина.

Подробнее — в материале «Дело о дискредитации осложнилось побегом».