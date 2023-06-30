В Екатеринбурге арестовали опекуншу шестилетнего мальчика, обвиняемую в убийстве

Чкаловский районный суд Екатеринбурга арестовал до 26 августа опекуна погибшего шестилетнего Далера Б. Веронику Наумову, обвиняемую в убийстве малолетнего, истязаниях и мошенничестве. Об этом сообщает корреспондент «Ъ».

Старший помощник прокурора Чкаловского района г. Екатеринбурга настаивал на заключение Вероники Наумовой под стражу, указывая, что обвиняемая может скрыться от органов следствия и суда, а также оказать давление на несовершеннолетних свидетелей, находившихся ранее под ее опекой. При этом защита обвиняемой просила отправить ее под домашний арест, заявила свидетель, присутствовавшая на заседании.

Информация об исчезновении Далера Б. появилась в СМИ и соцсетях поисковых групп 26 июня. В течение последующих трех дней поисками мальчика занимались 1,5 тыс. силовиков, волонтеров и горожан. 29 июня тело Далера Б. обнаружили в гаражном комплексе в 300 м от его дома. В тот же день по подозрению в убийстве мальчика была задержана Вероника Наумова. Впоследствии ей предъявили обвинение.

В ходе расследования дела следователи установили, что опекун систематически избивала приемного сына. Помимо этого, как считают силовики, женщина продолжала получать ежемесячные выплаты на опекунство Далера Б., зная, что ребенок мертв.

По указанию и. о. руководителя СУ СКР по Свердловской области Анатолия Надбитова дальнейшее расследование будет поручено следователям областного аппарата СКР.

Также сейчас расследуется уголовное дело о халатности, повлекшей по неосторожности смерть малолетнего (ч. 2 ст. 293 УК РФ) по факту возможного должностного преступления со стороны сотрудников органов опеки. Проверки в управлении социальной политики №25 сейчас проводят прокуратура и министерство соцполитики Свердловской области.

Подробнее о случившемся — в материале «Ъ» «Мальчика нашли через месяцы после смерти».

Илья Смирнов, Катерина Якушева, Екатеринбург