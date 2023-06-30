В Екатеринбурге прокуратура устроила массовые проверки из-за гибели шестилетнего Далера

Прокуратура Чкаловского района Екатеринбурга начала массовую проверку после гибели шестилетнего мальчика Далера Б. В пресс-службе прокуратуры Свердловской области сообщили, что проверка проводится в отношении отдела опеки и попечительства управления социальной политики № 25 и сотрудников детской городской больницы. Также опрашиваются воспитатели и медработники детского сад, который посещал ребенок.

В отделе опеки ведомством истребованы личные дела всех детей, переданных семье опекуна Далера Б. Вероники Наумовой, а также опрошены сотрудники органа на предмет проверки условий проживания и детско-родительских отношений с опекунами. Сотрудники детского сада сообщили, что, когда мальчик посещал учреждения, у него фиксировались телесные повреждения.

«По результатам надзорных мероприятий прокуратурой будет дана оценка законности действий должностных лиц органа опеки, сотрудников дошкольного и медицинских учреждений, приняты меры прокурорского реагирования»,— отметили в прокуратуре.

Напомним, сейчас по факту смерти Далера Б. расследуется несколько уголовных дел. Веронике Наумовой предъявлены обвинения в убийстве малолетнего, истязаниях и мошенничестве. По версии следствия, она систематически избивала ребенка, а впоследствии стала причастна к его смерти. Кроме того, по версии СКР, женщина продолжала получать ежемесячные выплаты на нужды, содержание и опекунство мальчика, зная, что он умер.

Второе уголовное дело расследуется по статье ч.2 ст.293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть малолетнего). Предварительно, условия, способствовавшие совершению особо тяжкого преступления в отношении мальчика, наступили в результате бездействия должностных лиц, ответственных за контроль по воспитанию опекаемого ребенка.

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