Следователи возбудили уголовное дело о халатности по факту смерти шестилетнего мальчика из Екатеринбурга

Следователи возбудили уголовное дело о халатности, повлекшей по неосторожности смерть малолетнего, (ч.2 ст.293 УК РФ) по факту обнаружения тела шестилетнего Далера Б. в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе СКР по Свердловской области.

Предварительно, условия, способствовавшие совершению особо тяжкого преступления в отношении мальчика, наступили в результате бездействия должностных лиц, ответственных за контроль по воспитанию опекаемого ребенка.

Об исчезновении Далера Б. силовики узнали в понедельник, 27 июня. В крупномасштабном поиске пропавшего мальчика было задействовано свыше 1,5 тыс. человек. Рано утром 29 июня тело ребенка нашли в сумке, которая находилась на территории гаражного комплекса в Чкаловском районе. По информации СМИ, ребенок скончался еще в декабре, а гараж принадлежал семье опекунов.

Уполномоченный по правам человека по Свердловской области Татьяна Мерзлякова заявила, что не понимает, как органы опеки несколько месяцев не могли заметить пропажи мальчика. Кроме того, госпожа Мерзлякова сообщила, что приемный отец Далера Б. завтра вернется с СВО.

Напомним, в совершении убийства ребенка (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ) подозревают его опекуна Веронику Наумову. Во время допроса она заявила, что ее задержание — это несправедливость. Точную причину смерти Далера Б. установит судебно-медицинская экспертиза. Также по поручению министра социальной политики Свердловской области Андрея Злоказова проводится проверка в управлении социальной политики №25.

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