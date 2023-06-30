Бывшее СИЗО «Кресты» станет арт-кластером

Новый владелец бывшего СИЗО «Кресты» создаст на месте комплекса арт-кластер со сценой, музеями и выставками. Об этом 29 июня рассказал губернатор Петербурга Александр Беглов, сообщили в пресс-службе Смольного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По словам градоначальника, на месте СИЗО появятся музейные комплексы и арт-площадки. Вокруг комплекса в бывших промышленных зданиях уже начали работать над развитием «нового квартала креативных индустрий». В настоящий момент там уже есть выставки современного искусства, а также досуговые центры.

Кроме того, господин Беглов рассказал, что бывшие корпуса завода «Арсенал» уже оборудованы под сцены для театральных коллективов.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте