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Коммерсантъ FM
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Зеленский: отсутствие приглашения Украины в НАТО не поймут ни Киев, ни Евросоюз

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ни в Киеве, ни в Европе не поймут руководство НАТО, если оно не пригласит Украину вступить в альянс на саммите в Вильнюсе. Он запланирован на 11–12 июля.

«Ни большинство украинцев, ни большинство европейцев, ни большинство жителей всего пространства НАТО не поймут лидеров альянса, если на этом саммите в Вильнюсе не прозвучит заслуженное политическое приглашение Украины в альянс»,— сказал господин Зеленский в видеообращении, опубликованном в Telegram.

Как он отметил, Украина сделала все, чтобы ее заявка в НАТО была одобрена. «Сложно сказать, чей вклад в европейскую и евроатлантическую безопасность больше, чем у наших воинов»,— убежден Владимир Зеленский.

30 сентября 2022 года президент Украины подал заявку на вступление страны в НАТО в ускоренном порядке. В апреле 2023-го Financial Times писала, что члены Североатлантического альянса не желают обсуждать конкретные сроки вступления Украины, потому что многие страны считают, что «во время войны об этом не может быть и речи». Вчера, 20 апреля, генсек НАТО Йенс Столтенберг приехал в Киев с необъявленным визитом.

Подробности — в материале «Ъ» «На все просьбы отвечает Йенс».

Лаура Кеффер

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