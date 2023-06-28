Суд в Петербурге запретил четыре трека рэпера Scally Milano

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск прокуратуры и запретил четыре трека рэпера Даниила Дмитриева (Scally Milano). Об этом 28 июня рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

Речь идет о треках Lovv66 — CBD FLOW, «О», «ДВА» и «Сделать это», которые суд признал запрещенными для распространения. В рамках следствия прокуратура установила 14 платформ, на которых размещены композиции Scally Milano.

Суд посчитал, что рэпер пропагандирует употребление наркотиков и показывает «информацию, формирующую позитивное отношение к совершению торговли наркотическими средствами».

Распространение запрещенных судом треков запрещено по 14 конкретным ссылкам.

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