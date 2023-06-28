Вдыхай отечественное

Минпромторг готовит запрет на госзакупки аппаратов ИВЛ производства зарубежных компаний — ведомство опубликовало проект постановления правительства об этом. По мнению Минпромторга, потенциальный объем производства такой аппаратуры на мощностях российских производителей в несколько раз больше потребности рынка. В то же время, по словам экспертов, среди российской медтехники нет моделей, необходимых, например, для терапии младенцев и взрослых пациентов с осложнениями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Минпромторг подготовил поправки в ряд нормативных актов, которые позволят ведомству запретить государственным больницам и клиникам закупать импортные аппараты ИВЛ. Проект постановления правительства размещен на regulation.gov.ru. Если инициативу ведомства одобрят, то этот вид иностранной медтехники станет первым объектом жесткого запрета для нужд медицинских госзакупок.

Первые ограничения госзакупок медицинских аппаратов импортного происхождения начались еще в 2015 году — тогда Минпромторг ввел правило «третий лишний», по нему доступ к госторгам власти закрыли для зарубежных производителей при наличии двух конкурентов из стран ЕАЭС. Даже с учетом замены этого правила на правило «второй лишний» через несколько лет и внедрения минимальной доли закупок отечественной продукции в 2020 году госзаказчики не теряли доступа к импортной медтехнике полностью. Она, в свою очередь, продолжала оставаться востребованной — настолько, что отдельные больницы были готовы заключать для ее поставки договоры аренды, чтобы обойти законодательные требования (подробнее см. “Ъ” от 4 сентября 2015 года). Схожим образом ситуация складывалась и в сфере фармацевтики — хотя Минпромторг постепенно ужесточал требования к поставщикам, чтобы добиться локализации производства в РФ, о полном запрете поставок какого-либо из препаратов или их видов речь не шла. В других отраслях запреты импорта различных типов продукции были внедрены еще несколько лет назад — в первую очередь, в сфере электроники (подробнее см. “Ъ” от 10 июня 2020 года).

Причин, по которым Минпромторг решил опробовать такой подход в отношении медтехники, может быть несколько. Как указывает само ведомство, сейчас на российском рынке уже есть достаточное число отечественных производителей — крупнейшими из них являются КРЭТ, «Тритон-Электроникс» и ряд предприятий госкорпорации «Ростех». В сумме они готовы, по оценке ведомства, производить до 36 тыс. аппаратов ИВЛ в год — в то время как государственные больницы и клиники в среднем закупают в год только 2,7 тыс. единиц такой медтехники. Впрочем, как отмечает гендиректор компании «Медицинские системы и технологии» Константин Зотов, даже если российские компании могут массово производить аппараты ИВЛ, это не означает, что у них в наличии есть все модели, необходимые для пациентов. «В РФ за последние несколько лет научились делать несколько версий аппаратов ИВЛ, которые вполне пригодны для использования в стандартных ситуациях. Однако в ряде случаев — в первую очередь когда речь идет о терапии недоношенных детей и взрослых пациентов с осложнениями — возможностей российских аппаратов точно будет недостаточно»,— говорит он.

Впрочем, даже если Минпромторг запретит госзакупки импортных ИВЛ уже в ближайшее время, у российского здравоохранения есть какой-то «запас прочности» из-за массовых закупок этой медтехники во время пандемии коронавируса. Тогда по всей стране для оборудования реанимационных отделений было закуплено несколько десятков тысяч единиц такой медтехники — в 2020 году, как тогда объясняла вице-премьер Татьяна Голикова, в РФ использовали более 40 тыс. аппаратов. Как отмечает Константин Зотов, часть из них, по мере снижения числа заболевших коронавирусом и закрытия ковидных отделений, законсервировали и отправили на склады — и, видимо, смогут при необходимости заменить ими выходящие из строя в течение нескольких лет. «Наконец, как мы видим по ситуации с уходом из РФ ряда фармпроизводителей из-за небольшой емкости рынка, в ситуации крайней нужды российское правительство готово пойти на экстренные меры и разрешить завозить сюда необходимые лекарства напрямую из-за рубежа в обход всех регистрационных процедур. Такая же логика будет работать и в случае с аппаратами ИВЛ. Правда, обычно для наступления крайней нужды необходимы или общественное возмущение, или смерть нескольких пациентов»,— отмечает источник “Ъ” в одной из госклиник.

Анастасия Мануйлова