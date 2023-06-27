Главные новости к утру 27 июня

Президент России Владимир Путин в обращении по поводу мятежа заявил, что бойцов ЧВК «Вагнер» использовали втемную. По его словам, бойцы ЧВК могут подписать контракт с Минобороны, тех, кто откажется, преследовать не будут, они могут уйти в Белоруссию или к своим семьям.

После обращения из Кремля Владимир Путин провел совещание с руководителями силовых ведомств. В совещании участвовали министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, директор ФСО Дмитрий Кочнев и другие.

«Новые люди» и Партия роста вступят в предвыборный союз, выяснил «Ъ». В перспективе возможно и полноценное слияние двух организаций. О союзе

Минобороны Великобритании подтвердило сближение своих самолетов с российскими истребителями над Черным морем. Утверждается, что королевские военно-воздушные силы проводили «обычную операцию» и что летчики и Великобритании, и России «действовали в безопасной и профессиональной манере».

Минкульт и Минцифры предложили сделать VK единым билетным оператором молодежной госпрограммы «Пушкинская карта», узнал «Ъ». К нему должны будут подключиться все участвующие в программе организации культуры и другие билетные агрегаторы. Сейчас у холдинга нет собственного билетного оператора, но, по данным «Ъ», он рассматривает покупку одного из участников рынка. Подробнее

США не видят намерений России применить ядерное оружие на Украине, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Вашингтон также не наблюдает угроз подрыва Запорожской АЭС российскими силами, в чем РФ ранее обвиняла Украина. Об обвинениях

Зампостпреда РФ при ООН Мария Заболоцкая заявила о попытках США вербовать российских дипломатов. Она утверждает, что сотрудники американских служб подходят к дипломатам на улицах и в аэропортах и используют контекстную рекламу в соцсетях. Госпожа Заболоцкая также рассказала о проблемах с получением виз США: их ожидает около 50 новых сотрудников постпредства.

На месте сгоревшего рынка «Синдика» в подмосковном Мякинино появится первый за последнее время гипермаркет немецкой сети OBI, узнал «Ъ». Новый объект может заменить бывший гипермаркет OBI в Химках, также уничтоженный пожаром. Подробнее

Telegram в июле запустит Stories. Пользователи сами смогут настраивать время исчезновения сообщений.

ГК «Русагро» договорилась о получении контроля в ГК НМЖК, узнал «Ъ». Она выпускает майонезы «Ряба» и соусы Astoria. О сделке

О предстоящих 27 июня важнейших событиях — в анонсах «Ъ».