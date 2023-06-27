Главные анонсы 27 июня

Госдума соберется на пленарное заседание.

Совет Безопасности ООН по запросу России обсудит ситуацию с расследованием диверсии на трубопроводах «Северный поток».

США намерены объявить о выделении нового пакета военной помощи Украине на 500 миллионов долларов, в который, как ожидается, войдут боевые машины Bradley и бронетранспортеры Stryker.

Центральный районный суд Кемерово огласит приговор бывшему главе управления МЧС по Кузбассу Александру Мамонтову и бывшему главному государственному инспектору по пожарному надзору МЧС в регионе Григорию Терентьеву, обвиняемым по делу о пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в 2018 году.

В Вашингтоне запланированы переговоры министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и главы МИД Армении Арарата Мирзояна, посвященные урегулированию отношений между двумя странами.

В России состоится рабочий визит президента Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианга Нгемы Мбасонго.

На космодроме Восточный (Амурская область) запланирован запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат», спутником «Метеор-М» №2-3, предназначенным для изучения природных ресурсов Земли, и 42 российскими и иностранными попутными спутниками.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области рассмотрит заявление Александра Подсекина о признании банкротом бывшего генерального директора киностудии «Ленфильм» Эдуарда Пичугина в связи с задолженностью в размере 54 млн руб.

Арбитражный суд Москвы проведет проверку обоснованности заявления российского сотового ритейлера «Связной» о собственном банкротстве.

Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде рассмотрит апелляционные жалобы на пожизненный приговор Тимуру Бекмансурову, который в 2021 году устроил стрельбу в Пермском государственном университете.

Арбитражный апелляционный суд Москвы № 9 рассмотрит апелляционную жалобу «Роснефти» на решение нижестоящего суда, отказавшего ей в иске к «Транснефти» о взыскании убытков из-за инцидента с загрязненной нефтью в трубопроводе «Дружба» в 2019 году.

В Ереване временная комиссия парламента Армении по расследованию военных действий в Нагорном Карабахе в 2020 году продолжит слушания с участием премьер-министра Никола Пашиняна.