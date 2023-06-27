Около 50 новых сотрудников постпредства РФ при ООН ждут въездных виз США

Заместитель постпреда РФ при ООН Мария Заболоцкая рассказала о проблеме невыдачи виз российским дипломатам со стороны США. По ее словам, около 50 новых сотрудников постпредства ждут виз, больше половины из них — дольше трех месяцев.

Госпожа Заболоцкая рассказала о проблеме на заседании комитета по сношениям со страной пребывания. «В настоящий момент в "листе ожидания" виз 36 сотрудников постпредства и 59 членов их семей. Из них у 57 человек имеющиеся визы уже просрочены, а 15 — ожидают решения вообще свыше года. <...> Деградирует и ситуация с новыми сотрудниками, назначенными на работу в постпредство: почти 50 ждут въездных виз в США. Более половины из них — дольше трех месяцев»,— сказала зампостпреда. Ее слова приведены на сайте диппредставительства.

Госпожа Заболоцкая также заявила о «визовой дискриминации российских граждан», которые прошли конкурс на замещение вакансий в Секретариате ООН или уже работают в нем. Визы уже несколько лет не могут получить «руководящие сотрудники Секретариата О. Шаманов и А. Коваленко» (имена не приводятся). По словам зампостпреда, не решена проблема с невыдачей виз делегатам, направляемым на мероприятия по линии ООН.

Директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев в начале июня сообщал, что Россия продолжит работу над запуском арбитража в ООН против США из-за невыдачи виз российским делегациям. Генсек ООН Антониу Гутерриш ранее выражал сомнения, что запуск арбитража в отношении США поможет положительно решить проблему с выдачей виз дипломатам из России, так как арбитраж не предусматривает какие-либо принудительные меры.

Леонид Уварчев