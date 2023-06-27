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Коммерсантъ FM
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Британия подтвердила сближение своих самолетов с российскими истребителями над Черным морем

Минобороны Великобритании прокомментировало информацию Минобороны РФ о приближении к российским границам британского самолета-разведчика RC-135 в сопровождении двух истребителей Eurofighter Typhoon. В воздух поднимались российские истребители Су-27. Британское военное ведомство отметило, что это была «обычная операция в международном воздушном пространстве».

Минобороны Великобритании сообщило, что операцию выполняли самолет-разведчик RC-135V Rivet Joint и истребители Typhoon. «Российские самолеты наблюдались в этом районе (проведения операции.— "Ъ"). Самолеты Королевских военно-воздушных сил и российские самолеты и их экипажи действовали в безопасной и профессиональной манере»,— говорится в сообщении Минобороны Великобритании (цитата по Sky News). Лондон отмечает, что его самолеты не входили в воздушное пространство России.

Минобороны РФ сообщило об инциденте накануне, 26 июня. Разведчик и два истребителя, по версии Москвы, направлялись в сторону российской границы и при приближении к ним Су-27 развернулись. Отмечалось, что не было допущено «нарушения государственной границы РФ».

Леонид Уварчев

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