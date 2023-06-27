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Коммерсантъ FM
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Зампостпреда РФ при ООН заявила о попытках США вербовать российских дипломатов

Спецслужбы пытаются вербовать российских дипломатов, заявила заместитель постпреда РФ при ООН Мария Заболоцкая. Она утверждает, что сотрудники американских служб подходят к дипломатам на улицах и в аэропортах и используют контекстную рекламу в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), Linkedin, Telegram, Twitter, Yahoo, Youtube «для демонстрации призывов сотрудничать с ФБР».

«К нашему постпредству и его сотрудникам США продолжают целенаправленно применять целый комплекс мер и ограничений, направленных на снижение эффективности нашего взаимодействия с ООН, но более того на оказание психологического давления на российских дипломатов. Как еще объяснить все более навязчивые вербовочные подходы местных спецслужб, которые подходят к сотрудникам на улице и в аэропорту»,— сказала госпожа Заболоцкая на заседании комитета по сношениям со страной пребывания. Ее слова приведены на сайте постпредства.

Дипломат также рассказала, что сообщениями в интернете вербовка не ограничивается. Так, регулярно расклеиваются листовки с таким содержанием у постпредства, его жилого комплекса и по маршрутам следования дипломатов до места работы. «По широте спектра и масштабам нарушений вполне очевидно, что американская сторона, наоборот, целенаправленно работает над созданием максимально неблагоприятных условий для постпредства и его сотрудников»,— добавила зампостпреда.

Мария Заболоцкая также рассказала о проблемах с получением виз дипломатами. По ее словам их ожидают около 50 новых сотрудников постпредства. Больше половины из них ждут дольше трех месяцев.

Леонид Уварчев

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