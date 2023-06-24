В Воронежской области при пожаре на нефтебазе произошла разгерметизация одного резервуара

Разгерметизация резервуара с нефтепродуктами произошла при пожаре на нефтебазе в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев. Объем резервуара 5 т. На место прибыл пожарный поезд.

Господин Гусев заверил, что ЧП не повлияет на запас топлива в регионе, и призвал автомобилистов не создавать панику. «Уверяю, выход из строя нефтебазы на ул. Димитрова никак не повлияет на обеспечение топливом в регионе… Прошу автомобилистов не создавать панику и ажиотаж на заправках. Запасов топлива достаточно»,— написал он в Telegram.

Пожар произошел на нефтебазе в Воронеже ранее сегодня, 24 июня. Информации о пострадавших нет.

В Воронежской и Московской областях, а также в Москве действует режим контртеррористической операции. Ограничения ввели после того, как вчера, 23 июня, основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударах по позициям его компании и сообщил, что 25 тыс. человек идут «разбираться». ФСБ возбудила уголовное дело. Утром господин Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» взяла под контроль военные объекты Ростова-на-Дону.

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Лаура Кеффер