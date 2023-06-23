Главные новости за 23 июня. Кубань, Крым, Адыгея

В Краснодаре на Ростовском шоссе загорелся магазин «Светофор». Площадь пожара составила 800 кв. м.

В соцсетях обратили внимание на готовящуюся приватизацию телерадиокомпании «НТК» («Новое телевидение Кубани», в компанию входит «Кубань 24» и «Первое радио Кубани»). В администрации Краснодарского края объяснили это требованиями федерального законодательства.

Власти Кубани сообщили, что центральная больница Гулькевичского района действует в штатном режиме. Никто из сотрудников не уволился, жители района продолжают получать медпомощь в полном объеме.

На проекты по модернизации коммунальной инфраструктуры в муниципалитетах Краснодарского края в 2023 и 2024 годах выделят 13,7 млрд руб.

Глава Новороссийска Андрей Кравченко проехал утром в маршрутке и остался недоволен организацией перевозок в городе.

В Краснодаре дежурную смену Единой дежурно-диспетчерской службы перевели в усиленный режим работы на период празднования выпускных вечеров.

Адлерский районный суд Сочи заключил под стражу активистку из Краснодара Марину Мелихову на время расследования уголовного дела о дискредитации Вооруженных сил РФ.

Ленинский районный суд Краснодара признал активистку Алипат Султанбегову виновной по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ) и назначил ей штраф в 30 тыс. руб.

Депутат городской думы Новороссийска Фатма Кашка предлагает запретить использование названия героического плацдарма «Малая земля» в коммерческих целях.

Нападающий ФК «Краснодар» Джон Кордоба может перейти в один из клубов Саудовской Аравии. Сумму трансфера оценивают в 15 млн евро.

Администрация Краснодара проиграла иск об изъятии земельного участка у «дочки» «Роснефти».

Туристы, следующие из Краснодарского края по трассе М-4 «Дон» в направлении Москвы, жалуются на серьезные транспортные заторы.

В СМИ ошибочно опубликовали фото молдавской телеведущей вместо покойной супруги Сергея Галицкого.

Круизный лайнер Astoria Grande с 22 июля будет осуществлять рейсы из Сочи в Турцию с заходом в порты Грузии, Египта и Израиля.

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