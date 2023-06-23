Власти: все сотрудники ЦРБ Гулькевичского района работают в штатном режиме

Центральная больница Гулькевичского района действует в штатном режиме. Никто из сотрудников не уволился, жители района продолжают получать медпомощь в полном объеме, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«По поручению вице-губернатора Анны Миньковой министерство здравоохранения Краснодарского края держит ситуацию на контроле. Сейчас идет адресная работа с каждым работником по решению имеющихся вопросов и претензий»,— отметили в администрации Кубани.

Депутат Александр Никитин опубликовал на своем YouTube-канале видео, в котором сообщается, что 24 из 28 водителей «скорой» ЦРБ Гулькевичей написали заявления на увольнение. Их не устраивает маленькая зарплата. 22 июня представители минздрава региона пообщались с ними и обсудили сложившуюся в больнице ситуацию. На встрече также поднимались вопросы продолжительности отпуска и обеспечения персонала больницы униформой.

Татьяна Ручкина

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