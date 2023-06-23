Краснодарскую активистку Султанбегову оштрафовали на 30 тыс. рублей за дискредитацию армии

Ленинский районный суд Краснодара признал активистку Алипат Султанбегову виновной по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ) и назначил ей штраф в 30 тыс. руб., сообщили в пресс-службе суда.

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Причиной для административного дела стала сторис в соцсетях девушки. Она разместила фото Маши Москалевой с пацифистским рисунком, а также фото отца девочки.

В конце апреля СМИ сообщали, что полицейские пришли к краснодарской активистке на работу и доставили ее в отдел. На нее был составлен протокол за дискредитацию армии из-за публикации сторис.

В Ленинском районном суде Краснодара 22 июня прошло заседание по этому делу. Сама Алипат Султанбегова на заседании не присутствовала. Девушка находится за границей, и виновной себя она не признала. Как написала активистка в соцсетях, заплатить штраф она не сможет.

Андрей Пугачев