В СМИ ошибочно опубликовали фото молдавской телеведущей вместо покойной супруги Сергея Галицкого

Фото молдавской телеведущей Нины Димогло ошибочно опубликовали в СМИ в сообщениях о кончине супруги краснодарского миллиардера Сергея Галицкого Виктории. Об этом журналистка сама сообщила в Telegram.

Авторские права на распространившееся в соцсетях и изданиях изображение, по заявлению госпожи Димогло, принадлежат журналу Splendid – Moldova.

«Информация о том, что я являюсь новой женой миллионера Галицкого — это фейк»,— говорится в сообщении.

Телеведущая призвала информационные издания убрать ее фотографию из публикаций о Виктории Галицкой.

Ранее СМИ сообщили о смерти супруги бизнесмена из Краснодара Виктории Галицкой 14 июня. По некоторым данным, женщина проходила лечение в Италии в течение последних двух лет.

Анастасия Донскова