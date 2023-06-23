Власти Кубани прокомментировали приватизацию телерадиокомпании «НТК»

Приватизация подведомственной департаменту информационной политики Краснодарского края телерадиокомпании «НТК» («Новое телевидение Кубани», в компанию входит «Кубань 24» и «Первое радио Кубани») связана исключительно с требованиями федерального законодательства. Об этом сообщила руководитель департамента Галина Жукова.

Муниципальные унитарные предприятия, созданные до вступления в силу закона и действующие на конкурентных товарных рынках, должны быть ликвидированы или реорганизованы до 1 января 2025 года.

«Чтобы крупнейший медиахолдинг региона продолжил функционировать, нам необходимо изменить его организационно-правовую форму из унитарного предприятия в хозяйственное общество»,— отметила Галина Жукова.

Она объяснила, что будет проведена инвентаризация имущества и принято решение о реорганизации компании в общество с ограниченной ответственностью или акционерное общество. Галина Жукова подчеркнула, что «при этом на 100% предприятие и дальше останется в государственной собственности».

Ранее на сайте ЗСК разметили прогнозный план приватизации имущества Краснодарского края. На документ обратил внимание депутат Совета Славянска-на-Кубани Дмитрий Гарматюк. Согласно плану, приватизация «НТК» запланирована в 2023-2025 гг.

Татьяна Ручкина

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