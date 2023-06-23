Городские службы Краснодара перевели в усиленный режим на время празднования выпускных

В Краснодаре дежурную смену Единой дежурно-диспетчерской службы перевели в усиленный режим работы на период празднования выпускных вечеров. Об этом сообщает ЕДДС города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

В текущем году в Краснодаре выпускниками школ стали 16 тыс. девятиклассников и более 6,5 тыс. одиннадцатиклассников.

Выпускные вечера в Краснодаре пройдут 23 и 24 июня, согласно сведениям департамента образования города.

Всего в Краснодарском крае в текущем году выпускные классы окончили 93 тыс. учеников.

Анастасия Донскова

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