Администрация Краснодара проиграла иск об изъятии земельного участка у «дочки» «Роснефти»

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение АС края об отказе в иске администрации Краснодара об истребовании у «дочки» «Роснефти» АО «РН-Ростовнефтепродукт» земельного участка. Постановление суда опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, мэрия Краснодара в ноябре 2022 года обратилась в арбитражный суд региона с иском к АО «РН-Ростовнефтепродукт» с требованиями об изъятии у общества земельного участка по улице Фадеева, 429/1. Площадь спорной территории составляет 4,8 тыс. кв. м, разрешенным использованием участка является строительство АЗС.

Правопредшественник АО «РН-Ростовнефтепродукт» (ЗАО «РН-Юг») приобрел этот земельный участок в 2010 году, АО «РН-Ростовнефтепродукт» зарегистрировало право собственности на территорию в декабре 2017 года. По мнению администрации города, право собственности на землю было зарегистрировано помимо воли собственника — мэрии Краснодара.

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «РН-Ростовнефтепродукт» зарегистрировано в 1995 году в Ростове-на-Дону. Основной вид деятельности — торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах. Генеральный директор — Леонид Кравец. Выручка компании в 2020 году составила 25,2 млрд руб., прибыль — 836,2 млн руб. (более поздние финансовые показатели не опубликованы).

Кроме того, в суде было установлено, что право собственности администрации Краснодара на территорию в установленном законом порядке не зарегистрировано.

«В связи с чем отсутствует двойная регистрация права собственности общества и муниципального образования на один и тот же земельный участок. Истец не владеет спорным земельным участком. Следовательно, истец не вправе обращаться в суд с требованием о признании зарегистрированного права собственности общества отсутствующим»,— говорится в решении АС края.

Также истец ссылался на генеральный план Краснодара, утвержденный гордумой в 2020 году, согласно которому спорная территория расположена в зоне транспортной инфраструктуры. Однако суд посчитал этот довод несостоятельным, поскольку утвержденный генплан не относится к периоду приобретения права собственности на спорный земельный участок.

В 2015 году администрация Краснодара уже предъявляла АО «РН-Ростовнефтепродукт» аналогичный иск в арбитражный суда края, однако суды апелляционной и кассационной инстанций тогда также отказали мэрии в удовлетворении требований.

Тат Гаспарян

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