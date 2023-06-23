В Сочи под стражу заключили активистку Мелихову за дискредитацию ВС РФ

Адлерский районный суд Сочи заключил под стражу активистку из Краснодара Марину Мелихову на время расследования уголовного дела о дискредитации Вооруженных сил РФ (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

В октябре 2022 года женщину уже привлекали к ответственности за публичную дискредитацию военных, однако она продолжила противозаконные действия. Кроме того, судом установлено, что правонарушительницу ранее привлекали за призывы к экстремизму (2 ст. 280 УК РФ). Тогда ей запретили заниматься публичной деятельностью в интернете и назначили срок заключения - 3,5 года в колонии-поселении. Через пять месяцев после освобождения Марина Мелихова продолжила публиковать посты в соцсетях и вести You-Tube-канал с аудиторией более 70 тыс. подписчиков.

«Она является активным пользователем социальных сетей с многочисленной аудиторией и, находясь на свободе, может распространять недостоверные сведения об обстоятельствах дела»,— говорится в сообщении.

Женщина проведет под стражей два месяца. Срок избранной меры пресечения истечет 14 августа текущего года.

Анастасия Донскова

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