Нападающий футбольного клуба «Краснодар» Джон Кордоба может перейти в саудовскую команду за €15 млн

Нападающий ФК «Краснодар» Джон Кордоба может перейти в один из клубов Саудовской Аравии. Об этом сообщает «РБ-Спорт» со ссылкой на источник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ФК «Краснодар» Фото: Пресс-служба ФК «Краснодар»

По информации издания, игроком заинтересовались несколько саудовских команд. Сам футболист готов рассмотреть предложения. Стоимость трансфера может составить от €12 до 15 млн.

Колумбиец Джон Кордоба присоединился к основному составу «быков» в 2021 году. За клуб он провел 35 матчей в текущем сезоне и забил 19 мячей. Портал Тransfermarkt оценивает игрока в €11 млн.

Анастасия Донскова

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