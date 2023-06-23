Лайнер Astoria Grande будет курсировать между Сочи, Египтом, Израилем и Грузией с 22 июля

Круизный лайнер Astoria Grande с 22 июля будет осуществлять рейсы из Сочи в Турцию с заходом в порты Грузии, Египта и Израиля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на турецкого оператора круизов Miray Cruises.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Круизный центр «Инфофлот» Фото: Круизный центр «Инфофлот»

Туры в Турцию с заходом в Батуми стартуют 22 и 29 июля. Тур в Египет с заходом в порт Ашдот в Иерусалиме состоятся 2 декабря текущего года. Плавание продлится в течение двух недель.

Оператор круизов отмечает, что пассажирам не потребуется оформление визы в Грузию, Израиль и другие страны по пути следования судна.

Анастасия Донскова

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