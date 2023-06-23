Мэр Новороссийска проехал в маршрутке и остался недоволен

Глава Новороссийска Андрей Кравченко проехал утром в маршрутке и остался недоволен сразу несколькими моментами. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Все в точности так, как вы описываете в своих сообщениях мне. Маршрутка оказалась идеальным местом, чтобы с утра испортить себе настроение»,— написал мэр.

Салон был переполнен, водитель нарушил правила перевозки пассажиров, также мэра не удовлетворило санитарное состояние транспорта. Кроме того, кондиционер включили только после просьбы об этом. В видеосообщении он также отметил хамское поведение водителя и заявил, что в дальнейшем будут работать над повышением культуры общения с женщинами и другими пассажирами.

Он подчеркнул, что такие мероприятия станут постоянной практикой. В городе планируют ужесточить контроль за знанием правил перевозки пассажиров и речевым этикетом водителей.

В 2018 году глава Геленджика Алексей Богодистов также лично проинспектировал работу общественного транспорта. Выявив массу ошибок, он потребовал от директора автотранспортного предприятия конкретных действий. Водителя в итоге уволили.

Татьяна Ручкина

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