В Краснодаре загорелся склад-магазин «Светофор» на площади 800 квадратных метров

В Краснодаре на Ростовском шоссе загорелся магазин «Светофор». Площадь пожара составила 800 кв. м, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Сообщение о пожаре поступило в 17:23. Через 17 минут на место прибыли первые пожарные подразделения. Они установили площадь пожара.

«Из-за высокой горючей загрузки огонь распространился по всей кровле, произошло ее обрушение. Погибших и пострадавших нет»,— уточняют в региональном управлении МЧС.

На распространяемых в соцсетях кадрах видно, как огонь охватил крышу здания.

В 18:21 объявлена локализация пожара.

Татьяна Ручкина

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