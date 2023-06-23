На модернизацию коммунальной инфраструктуры Кубани направят 13,7 млрд рублей

На проекты по модернизации коммунальной инфраструктуры в муниципалитетах Краснодарского края в 2023 и 2024 годах выделят 13,7 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

«Региональная программа модернизации коммунальной инфраструктуры рассчитана на несколько лет. Она уникальна по затратам и охвату объектов. Для глав городов и районов это отличная возможность обновить старые, изношенные водопроводные, канализационные и тепловые сети за счет федеральных и краевых средств»,— отметил замгубернатора Андрей Прошунин.

С декабря 2022 года министерство ТЭК и ЖКХ Кубани начало собирать сведения о потребности в обновлении коммуникаций. Замглавы ведомства Галина Витковская отметила, что почти у каждого поселения есть необходимость в модернизации сетей, при этом десять муниципалитетов еще не подали заявки для участия в программе. Речь идет об Анапе, Геленджике, Апшеронском, Белоглинском, Кавказском, Курганинском, Новопокровском, Павловском, Темрюкском и Тихорецком районах.

Галина Витковская попросила вносить корректную и достоверную информацию, чтобы избежать переноса сроков начала реализации мероприятий. Андрей Прошунин поручил ускориться и направить сформированные заявки в министерство ТЭК и ЖКХ края до конца июня.

Татьяна Ручкина

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