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Коммерсантъ FM
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Всемирный фонд природы прекратил отношения с WWF после признания организации нежелательной

Всемирный фонд природы (ранее WWF России, признан в РФ иностранным агентом) прекратил отношения с международным World Wide Fund for Nature (World Wildlife Fund, WWF) из-за решения Генпрокуратуры признать деятельность WWF нежелательной на территории РФ. Об этом сообщается на сайте организации.

В сообщении также говорится, что Всемирный фонд природы остановил действие соглашения об использовании логотипа «Панда» и аббревиатуры «WWF».

Чем известен Всемирный фонд дикой природы

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Накануне Генпрокуратура признала деятельность WWF нежелательной на территории РФ. Ведомство объяснило свое решение тем, что организация «формирует экономические угрозы» России. В частности отмечалось, что Всемирный фонд природы мешает планам правительства по промышленному освоению Арктики и пытается «перенести трассы Северного морского пути в сторону экономической зоны США» под видом природоохранной деятельности.

Всемирный фонд природы был включен в реестр иностранных агентов Минюста 10 марта. Представители природоохранных и экологических организаций обращались к президенту Владимиру Путину с просьбой пересмотреть решение Минюста, однако организация по-прежнему находится в списке иностранных агентов.

В конце мая Генпрокуратура признала нежелательной деятельность еще одной экологической организации — Greenpeace. После этого российское отделение Greenpeace объявило о закрытии.

Подробнее — в материале «Ъ» «Панде аукнулись тигры»

Полина Мотызлевская

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