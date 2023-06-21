Генпрокуратура признала нежелательным Всемирный фонд природы WWF

Деятельность Всемирного фонда природы (WWF; объявлен Минюстом иностранным агентом) признана в России нежелательной. Такое решение приняла Генпрокуратура. Надзорное ведомство направило документы по фонду в Минюст.

«Фактически так называемая природоохранная и экопросветительская деятельность под руководством подданного Великобритании Н. Исделла используется WWF в качестве прикрытия для реализации проектов, которые формируют угрозы безопасности в экономической сфере»,— говорится в сообщении Генпрокуратуры.

В ведомстве отметили, что WWF «оказывал материальную и методическую поддержку российским некоммерческим организациям, включенным в реестр иностранных агентов, члены которых привлекались к административной ответственности за совершение правонарушений в связи с принятием участия в несогласованных массовых мероприятиях протестного характера». По мнению генпрокуратуры РФ, это «свидетельствует о вмешательстве во внутренние дела страны».

Всемирный фонд природы был признан иностранным агентом 10 марта. Представители WWF заявили «Ъ», что будут добиваться пересмотра решения в судебном порядке. Среди оснований для признания фонда иностранным агентом Минюст указал, в частности, «распространение негативной информации о государственных решениях» и «поддержку от иностранных источников». Представители природоохранных и экологических организаций направляли обращение президенту России Владимиру Путину с просьбой отменить решение Минюста, но WWF остался в списке иноагентов.

Подробнее — в материале «Ъ» «Панде аукнулись тигры».

Александр Кислов