Российское отделение Greenpeace закроется из-за признания организации нежелательной

Российское отделение Greenpeace закроется в связи с решением Генпрокуратуры РФ признать международный фонд Greenpeace International нежелательной организацией. Об этом сообщила пресс-служба российского отделения.

«Мы выражаем категорическое несогласие с решением Генпрокуратуры. Это решение делает незаконным продолжение любой деятельности "Гринпис" в России. Поэтому российское отделение Greenpeace вынуждено закрыться»,— говорится в заявлении организации.

В Greenpeace уверены, что решение Генпрокуратуры связано с тем, что организация своей работой пыталась «не дать осуществить разрушительные для природы планы и во многих случаях делала это успешно».

Ранее сегодня, 19 мая, Генпрокуратура признала Greenpeace нежелательной. Ведомство установило, что деятельность организации угрожает основам конституционного строя и безопасности РФ. Решение касается как самой некоммерческой организации, так и ее международного фонда.

Фонд Greenpeace, по данным российского надзорного ведомства, финансирует деятельность иностранных агентов и требует изменения российского законодательства. Его усилия направлены на дестабилизацию общественно-политической обстановки и попытку смены власти в стране неконституционным путем, считают в Генпрокуратуре.

Эрдни Кагалтынов