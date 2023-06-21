Чем известен Всемирный фонд дикой природы

21 июня 2023 года Минюст признал Всемирный фонд дикой природы (WWF; признан иностранным агентом) нежелательной организацией на территории РФ. Подробнее о фонде и его деятельности — в справке «Ъ».

Всемирный фонд дикой природы (World Wildlife Fund, WWF) создан в 1961 году. Организацию основали британцы: биолог сэр Джулиан Хаксли, художник и защитник природы Питер Скотт, а также орнитологи Гай Маунтфорт и Макс Николсон. Символом WWF с самого начала существования организации является большая панда.

Миссия Всемирного фонда дикой природы — «предотвращение нарастающей деградации естественной среды планеты и достижение гармонии человека и природы». Главная цель — сохранение биологического разнообразия Земли. WWF работает с другими НПО, правительствами, бизнесом, инвестиционными банками, учеными, рыбаками, фермерами и местными сообществами. Организация также проводит общественные кампании, чтобы повлиять на лиц, принимающих решения.

Первые проекты WWF в России появились в 1989 году: тогда работы по созданию заповедника «Большой Арктический» впервые получили финансирование фонда. В 1994 году открылось российское представительство WWF, а в 2004-м оно стало национальной организацией — WWF России. Как сообщается на сайте фонда, за без малого 30 лет он осуществил 1500 полевых проектов по сохранению и приумножению природных богатств России в 47 регионах страны.

Согласно отчету на сайте WWF, в 2021 году фонд получил от спонсоров 1,1 млрд руб. Более 70% пришло от иностранных структур, включая подразделения WWF в Великобритании, Германии, Швеции, а также Европейскую комиссию и Международную климатическую инициативу Германии. Еще 4,4 млн руб. WWF России получил от Фонда президентских грантов, а 109,6 млн руб.— от российских компаний.

10 марта 2023 года WWF был внесен Минюстом РФ в список иностранных агентов. «Под видом деятельности по защите природы и окружающей среды, биологического разнообразия видов представители фонда пытались оказывать влияние на решения органов исполнительной и законодательной власти РФ, препятствовали реализации промышленных и инфраструктурных проектов,— говорилось в пояснении министерства.— Фонд распространял негативную информацию о принимаемых государственными органами решениях и проводимой ими политике».