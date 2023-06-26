Опасный момент

Минимум 19 детей погибли в России за последние пять лет из-за падения футбольных ворот на школьных и игровых площадках. Об этом говорится в докладе правозащитного проекта «Травмпункт». Авторы доклада уверены, что причина — отсутствие обязательной сертификации производства и эксплуатации такого спортивного инвентаря. В «Народном фронте» также говорят об отсутствии контроля со стороны профильных ведомств и четко сформулированных требований к обслуживанию футбольных ворот. В аппарате уполномоченного по правам детей предлагают написать четкий алгоритм проверок безопасности спортивных площадок, а до этого вести контроль силами родителей и общественников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Футбольные ворота бывают причиной не только для гордости за спортивные достижения, но и для травм, несовместимых с жизнью

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Футбольные ворота бывают причиной не только для гордости за спортивные достижения, но и для травм, несовместимых с жизнью

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Юристы правозащитного проекта «Травмпункт» подготовили доклад (есть в распоряжении “Ъ”) о детских травмах из-за падения футбольных ворот на игровых и спортивных площадках в России. Государство не собирает отдельную статистику таких происшествий, рассказала “Ъ” ведущий адвокат проекта «Травмпункт» Анастасия Шардакова, поэтому авторам пришлось изучать открытые источники: «Каждый такой инцидент вызывает широкий общественный резонанс, поэтому мы можем встретить сразу по несколько публикаций — от местных до федеральных СМИ. Нам остается собирать их в таблицу».

Согласно докладу, в 2017 году в СМИ сообщалось о 14 случаях травмирования детей упавшими воротами — от ушибов и переломов до перелома основания черепа и комы. Три случая закончились смертью (Республика Тыва, Пермский край, Чеченская Республика). В 2018 году было минимум 15 травм, из которых три оказались смертельными (Севастополь, Северная Осетия, Московская область). В 2019 году — 14 травм с тремя смертями (Архангельская, Тульская, Свердловская области), в 2020 году — 15 случаев, погибли три ребенка (Омская область, Республика Адыгея, Дагестан). В 2021 году СМИ сообщали про 12 травм с двумя подтвержденными смертями (Крым, ЯНАО). В 2022 году — 19 падений и четыре смерти (Алтайский край, Пермский край, Московская и Новосибирская области).

На конец мая 2023 года правозащитники зафиксировали уже девять «воротных» травм, включая одну смерть. «В этом году трагедия произошла в селе Титоренко Саратовской области. 11 марта футбольные ворота, которые должны были быть закреплены болтами к площадке, придавили десятилетнюю девочку. Девочка с телесными повреждениями была госпитализирована в медицинское учреждение, где скончалась»,— пишут авторы.

Говоря о причинах трагедий, правозащитники указывают: «Многие игровые площадки имеют неустойчивую конструкцию или неудовлетворительно содержатся». В результате «незакрепленные ворота» падают в буквальном смысле от порыва ветра или в результате игр детей. «Травмпункт» подчеркивает, что вопрос «обслуживания, сертификации и эксплуатации» футбольных ворот «нормативно не урегулирован». С 2013 года производители спортинвентаря руководствовались стандартами организаций (СТО). То есть «футбольные ворота изготавливали по техническим условиям, разработанным и утвержденным на конкретном предприятии, но не согласовывали стандарты качества и безопасности с государством», говорят правозащитники. В 2015 году на смену СТО пришли ГОСТы, которые «установили характеристики ворот и содержали требования к их креплению». Они же предписывали «регулярно проверять прочность затяжки всех соединений» и указывали, что «ворота должны быть защищены от опрокидывания».

«До 1 января 2016 года в России была возможность провести добровольную сертификацию ворот, уже поставленных и введенных в эксплуатацию, в системе ГОСТ РФ,— говорят авторы доклада.— Однако с 1 января 2016 года правила изменились, и сертификация стала обязательной». Тем не менее эти требования к качеству касались прежде всего новых объектов. «Данный пробел позволял владельцам ворот, уже находящихся в эксплуатации, не проходить сертификацию в обязательном порядке,— говорится в докладе.— Владельцы продолжали использовать ворота, которые не проходили через испытания и были установлены с нарушением требований безопасности, включая отсутствие креплений для их устойчивости. Соответственно, число падений ворот и жертв не уменьшалось».

В 2017 году ворота были включены в Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации. Должностные лица, например директора школ, обязаны были соблюдать требования ГОСТов к безопасности ворот. Но в 2020 году правительство исключило из этого перечня ворота для футбола, хоккея, мини-футбола и гандбола. «Не осталось ни одного документа, который возлагал бы на производителей, продавцов и владельцев ворот обязанность сертифицировать их в обязательном порядке»,— констатирует госпожа Шардакова.

Правозащитники предлагают сделать сертификацию спортивного оборудования обязательной, причем «контроль за ее прохождением должно взять на себя государство». Необходимо также «законодательно определить круг лиц, ответственных за установку, техническое обслуживание и эксплуатацию футбольных ворот», поскольку «порой определить ответственных затрудняются и правоохранительные органы».

“Ъ” попросил прокомментировать выводы доклада уполномоченного по правам ребенка Марию Львову-Белову. В пресс-службе детского омбудсмена подтвердили, что в России нет официальных цифр по травматизму на детских и спортивных площадках: «Целесообразно вести статистику по всей стране, чтобы оценить реальный масштаб проблемы и принять системные меры. Например, ввести коды травм, чтобы органы полиции и травмпункты единообразно фиксировали эти случаи». В пресс-службе госпожи Львовой-Беловой уверены, что причинами трагедий являются «неквалифицированный монтаж оборудования и проблемы эксплуатации и технического обслуживания площадок». По данным аппарата уполномоченного, до 30% детских спортивных площадок в стране «фактически являются заброшенными», формально за них никто не отвечает. Причем это могут быть активно используемые площадки на территории образовательных организаций и даже в детских лагерях отдыха.

Общественный совет при детском омбудсмене планирует разработать чек-лист, с помощью которого на «местном уровне можно будет легко и компетентно проводить мониторинг состояния спортивных площадок», включая контроль за состоянием и правильностью монтажа футбольных ворот. Пока же пресс-служба предлагает гражданам проверять надежность спортинвентаря самостоятельно: «Достаточно неравнодушным родителям и общественникам выйти на детскую площадку и посмотреть, устойчиво стоят футбольные ворота или нет». Если ворота плохо закреплены, следует письменно сообщить об этом в управляющую компанию и муниципалитет, говорят в пресс-службе.

Мониторинг состояния детских и спортивных площадок ведет общероссийское движение «Народный фронт». Там уверены, что причина трагедий — нежелание ведомств и организаций «прописывать в заявке на конкурс по 44-ФЗ (госзакупки.— “Ъ”) требования к качеству строительства спортивных площадок». «И подрядчик, соответственно, не обязан их выполнять»,— сетуют в движении. В заявках обычно описывается лишь «строительство поля с футбольными воротами и трибунами», говорит член центрального штаба «Народного фронта», главный эксперт по вопросам ЖКХ, строительства и благоустройства Светлана Калинина: «Потом эти футбольные ворота варят в гараже. И закрепляют не как правильно, а как могут». При этом «ни у одного ведомства нет полномочий контролировать качество строительства и ввод в эксплуатацию таких объектов», говорит госпожа Калинина: «Я лично видела на Сахалине стадион в лесу, который построен по программе Минтуризма,— ворота закреплены на двух саморезах, поле засеяно неправильно».

В пресс-службе «Народного фронта» рассказали “Ъ”, что неоднократно фиксировали случаи несоответствия нормам техрегламента на спортплощадках в разных регионах и сообщали о них Минстрою РФ. «Но это точечное решение проблемы. Все площадки невозможно пройти в одночасье: их очень много, каждый год строятся новые»,— сетуют в пресс-службе. По мнению «Народного фронта», решить эту проблему можно только системно: «Все спортивные объекты в обязательном порядке должны вводиться в эксплуатацию через приемку Госстройнадзора».

Полина Ячменникова, Александр Черных