«Единая Россия» официально выдвинула воронежского губернатора Александра Гусева на второй срок

Партия «Единая Россия» выдвинула действующего губернатора Воронежского области Александра Гусева своим кандидатом на новые губернаторские выборы. Решение было принято на конференции реготделения ЕР.

Участие в ней приняли п более 100 делегатов и гостей. Соперниками Александра Гусева на предварительном голосовании стали руководитель управы Левобережного района Воронежа Вадим Башилов, глава администрации Рамонского района Роман Береснев и ректор Воронежского государственного педагогического университета Сергей Филоненко.

В партии рассказали, что в ходе тайного голосования делегаты большинством голосов поддержали господина Гусева. Число голосов за него и других кандидатов там не раскрыли. Секретарь реготделения Владимир Нетесов заявил о важности продолжения выбранного ранее курса на развитие региона.

Выборы губернатора Воронежской области пройдут в единый день голосования 10 сентября 6030275. Впервые в регионе применят дистанционное электронное голосование, которое запланировано с 8 по 10 сентября 6042638. Отдать свой голос таким образом можно будет на портале vybory.gov.ru и в мобильном приложении.

О выдвижении на второй срок Александр Гусев заявил в мае. В середине июня КПРФ выдвинула на губернаторские выборы главу обкома Андрея Рогатнева, а СРЗП — волонтера и председателя совета воронежского отделения «Молодежь "Справедливой России"» Ярослава Тарасова.

Среди потенциальных кандидатов также называются депутат облдумы Павел Большов от ЛДПР и депутат Поворинского райсовета от «Родины» Максим Гусев.

Подробнее о грядущих выборах читайте в материале «"Я человек командный, дисциплинированный"».

Александр Прытков

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