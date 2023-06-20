Воронежское отделение СРЗП планирует выдвинуть на губернаторские выборы Ярослава Тарасова

Совет регионального отделения партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» большинством голосов рекомендовал кандидатуру Ярослава Тарасова для выдвижения на выборы губернатора Воронежской области. Как рассказали «Ъ-Черноземье» в партии, конференцию по выдвижению назначили на субботу, 24 июня.

Кандидатуру господина Тарасова, который является членом бюро совета реготделения, поддержал глава отделения Дмитрий Кузнецов. Ранее он заявлял, что на выборы может выдвинуться представитель ЧВК «Вагнер», однако эта информация сразу была опровергнута самой компанией.

На данный момент о желании участвовать в выборах губернатора Воронежской области заявил действующий глава региона Александр Гусев. Воронежский обком КПРФ выдвинул на них первого секретаря обкома и главу фракции коммунистов в облдуме Андрея Рогатнева. Среди потенциальных кандидатов также называются депутат облдумы Павел Большов от ЛДПР и депутат Поворинского райсовета от «Родины» Максим Гусев.

Выборы губернатора Воронежской области пройдут 10 сентября. Кроме того, в регионе впервые будет применено дистанционное электронное голосование — отдать свой голос на портале vybory.gov.ru и в мобильном приложении можно будет с 8 по 10 сентября.

Владимир Зоркий