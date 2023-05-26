Guardian: Великобритания может разморозить активы РФ в случае выплаты ею компенсации Украине

Великобритания не вернет замороженные российские активы до тех пор, пока власти РФ не согласятся выплатить компенсацию Украине за нанесенный военными действиями ущерб, сообщает The Guardian. Такую позицию еще на прошлой неделе озвучил глава британского МИДа Джеймс Клеверли.

Газета пишет, что в Великобритании «набирает силу альтернативная, менее рискованная с юридической точки зрения стратегия», предполагающая, что Запад будет удерживать активы России, пока она не согласится выплатить компенсацию. Британская Палата общин уже потребовала от правительства разработать план использования активов РФ. За полную их конфискацию выступают ряд представителей правящей Консервативной партии и оппозиционной Лейбористской партии. Однако правительство Великобритании отказывается брать на себя обязательства по экспроприации средств Центробанка РФ, опасаясь создать прецедент, который парализует международную финансовую систему и спровоцирует контрмеры в отношении Лондона, отмечает The Guardian.

Издание уточняет, что 2022 году замороженные в Великобритании госактивы РФ оценивали в £26 млрд (2,5 трлн руб.). Британский премьер Риши Сунак говорил, что королевство прорабатывает с союзниками юридический процесс для использования этих активов для восстановления Украины. 17 мая президент Франции Эмманюэль Макрон объявил, что 46 стран—членов Совета Европы решили создать «реестр ущерба» для записи потерь и разрушений на Украине в результате российской военной операции. The Japan Times сообщала, что страны G7 тоже ищут способы передачи Киеву замороженных активов РФ.

Лаура Кеффер