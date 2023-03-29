Акции завода Малика Гайсина обратили в доход государства из-за нарушения им антикоррупционного законодательства

Пакет акций Уральского завода электрических соединителей «Исеть» (Каменск-Уральский, поставщик для оборонных предприятий) бизнесмена Малика Гайсина обратили в доход государства из-за того, что он управлял предприятием, будучи народным избранником, а потом использовал свое участие в органах госвласти для получения контрольного пакета завода. По данным Генпрокуратуры, это нарушает антикоррупционное законодательство, сообщил «Ъ».

В 1994 году Малик Гайсин, один из первых свердловских бизнесменов, приобрел 5456 акций завода (6,4%), которые оформил на подконтрольное ему АО «Средне-Уральское». Позже господин Гайсин вошел в состав совета директоров «Исети», а затем стал его председателем и гендиректором завода. С 1996-го по 2000-й год Малик Гайсин являлся членом комитета Госдумы по бюджету, налогам, банкам и финансам.

Он уволился с занимаемых должностей в коммерческих организациях, однако, как считает надзор, лишь создал «ложную видимость сложения с себя полномочий руководителей этих обществ». Так, в «целях конспирации» Малик Гайсин распределил акции «Исети» между подконтрольными ему юрлицами. Постепенно он получил контрольный пакет акций завода — 55,3%. Акции были распределены между ООО «Актай-М», ООО «Вагран» и ООО «Корона Тэхет».

Напомним, 23 марта Ленинский райсуд Екатеринбурга удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об изъятии в доход государства имущества завода электрических соединителей «Исеть» — поставщика для оборонных предприятий. Сейчас в отношении Малика Гайсина расследуется уголовное дело о злоупотреблении полномочиями. По данным местных СМИ и telegram-каналов, уголовное дело может быть связано со срывом гособоронзаказа на заводе «Исеть». Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга отправил уральского бизнесмена под домашний арест до 13 мая. Апелляционную жалобу на арест Свердловский областной суд рассмотрит сегодня, 29 марта.

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Диана Сунагатуллина