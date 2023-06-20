«Единая Россия» выдвинула Олега Кожемяко кандидатом в губернаторы Приморья

Приморское отделение партии «Единая Россия» на своей региональной конференции приняло решение выдвинуть действующего губернатора Олега Кожемяко кандидатом на пост главы края на новый срок. За него проголосовали 180 делегатов конференции. За спикера думы Владивостока Андрея Брика — 6.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Ранее своих кандидатов выдвинули приморские региональные отделения партий «Справедливая Россия — За правду», «Коммунисты России» и Казачья партия. По сообщению избирательной комиссии региона, документы о выдвижении в комиссию уже представили Александр Андони от «Коммунистов России» и Денис Ковалев от Казачьей партии. Оба выдвиженца возглавляют соответствующие краевые парторганизации. «Справедливая Россия — За правду» выдвинула кандидатом предпринимателя из Владивостока, директора компании по вывозу мусора Кирилла Рудюка.

10 июня пленум крайкома КПРФ принял решение не выдвигать своего кандидата на предстоящих в сентябре выборах губернатора Приморья. Такой демарш коммунисты предприняли в знак протеста против массового исключения представителей от партии из вновь формируемых составов участковых избирательных комиссий. По мнению крайкома, это создает условия для фальсификации итогов голосования.

В предстоящих в сентябре выборах смогут принять участие только кандидаты от политических партий. Заксобрание Приморья внесло поправки в избирательный кодекс региона, исключающие возможность самовыдвижения. Для регистрации в качества кандидата выдвиженцы от партий должны преодолеть муниципальный фильтр — собрать не менее 75 подписей депутатов и глав муниципальных образований (при этом не менее 51 от депутатов и глав муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов).

Голосование на выборах главы Приморского края будет проходить три дня — с 8 по 10 сентября.

Ранее господин Кожемяко успел поработать губернатором трех субъектов РФ — Корякского автономного округа, Амурской и Сахалинской областей.

Напомним, предыдущие выборы главы Приморья в сентябре 2018 года сопровождались скандалом. Тогда кандидат от КПРФ депутат заксобрания региона Андрей Ищенко баллотировался и вышел во второй тур вместе с врио главы региона единороссом Андреем Тарасенко. В решающий день голосования коммунист лидировал после обработки 95% бюллетеней, но в последний момент врио губернатора вырвался вперед. Депутат заявил о фальсификациях и объявил голодовку, во Владивостоке прошли акции в его поддержку.

Как в избирательную гонку включилась уже половина действующих губернаторов — в материале «Ъ» «Выдвижение с опережением».

Алексей Чернышев, Владивосток