Главные новости за 16 июня. Кубань, Крым, Адыгея

Новости ПМЭФ-2023

За два дня Краснодарский край заключил на Петербургском международном экономическом форуме инвестсоглашения более чем на 310 млрд руб., что почти вдвое больше, чем в прошлом году.

В Анапе создадут промышленный парк площадью 260 га. Инвестиции в него составят 35 млрд руб.

Завод по производству муки и крахмала за 28 млрд рублей появится в Красноармейском районе.

В Сочи создадут береговую и морскую инфраструктуру для выращивания черноморской форели. Инвестиции в проект составят около 20 млрд руб.

На территории индустриального парка «Краснодар», где находится площадка розничной сети «Магнит», планируют построить фабрику по производству готовых пищевых продуктов. ООО «Юнион-ФУД Юг» может инвестировать в проект 12 млрд руб.

В столице Адыгеи будет построен бизнес-отель нового формата под управлением отельного оператора LeePrime Group (входит в состав холдинга AVA Group). Объем инвестиций составит 2,5 млрд руб. Кроме того, холдинг построит промышленный парк «Псекупский» в Тахтамукайском районе Адыгеи.

В центре Краснодара индивидуальный предприниматель Марина Чахова построит гостиницу. Инвестиции в проект составят 428 млн руб.

Новости регионов

В Армавире задержали и заключили под стражу 15-летнего подростка. Его подозревают в приготовлении к совершению теракта.

В Гуамском ущелье селевой поток сошел на туристический поезд с пассажирами. В результате происшествия никто не пострадал.

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что он и его компания не связаны с появлением в Краснодаре агитационных листовок.

Ущерб городской инфраструктуре Сочи, причиненный в результате проливных дождей, оценили в сумму не менее 1 млрд руб.

Розничная сеть «Магнит» объявил тендерное предложение о выкупе до 10% акций для инвесторов. Таким образом хочет выручить около 22,5 млрд руб.

Трех человек осудили за подготовку терактов в Крыму и Севастополе. По данным следствия, в 2020 году мужчины искали места с большим количеством людей и изготовили три самодельных взрывных устройства.

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