«Магнит» предложил иностранным инвесторам выкупить до 10% акций

Ритейлер «Магнит» объявил тендерное предложение о выкупе до 10% акций для инвесторов-нерезидентов. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Предложение включает 10 191 135 акций по стоимости 2215 руб. за одну ценную бумагу.

«Определенные аспекты тендерного предложения одобрены, установлены или согласованы с Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации»,— говорится в сообщении.

Акционеры, принявшие предложение, смогут получить деньги за бумаги в рублях, долларах США, евро или китайских юанях. Средства будут перечислены на счета в РФ или за рубежом.

Решение о выкупе акций было принято на фоне влияния ограничений в отношении международных акционеров на сделки с акциями, намерения держателей ликвидировать позиции по российским ценным бумагам и уровня общей долговой долговой нагрузки «Магнита».

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram