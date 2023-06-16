В строительство промпарка в Анапе инвестируют 35 млрд рублей

В Анапе создадут промышленный парк площадью 260 га. Инвестиции в него составят 35 млрд руб. Соответствующее соглашение подписали на ПМЭФ вице-губернатор Кубани Александр Руппель, мэр Анапы Василий Швец и представитель специализированного застройщика «Парк Авеню» Артем Шишкин, сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Анапы Фото: пресс-служба мэрии Анапы

«Это уже второй промпарк, соглашение о строительстве которого мы подписываем в этом году на Петербургском форуме. Такой интерес инвесторов подтверждает востребованность формата индустриальных парков у бизнеса, и мы регулярно наращиваем господдержку этого направления»,— отметил Александр Руппель.

Промзона появится рядом с анапским поселком Виноградный. Ее планируют построить в 2023-2035 годах. Промпарк позволит создать около 9 тыс. рабочих мест. В нем будут находиться предприятия пищевого производства и легкой промышленности, логокомплексы, овощехранилище, склады со специальным температурным режимом, а также объекты придорожной и сопутствующей инфраструктуры. Развитию парка будет способствовать строительство федеральной автодороги «Новороссийск — Керчь».

Мэр Анапы Василий Швец отметил, что в условиях импортозамещения индустриальные парки будут поставлять в отели и здравницы качественную продукцию, произведенную на месте. Это позволит поддерживать региональных производителей, а бизнесу экономить.

Татьяна Ручкина

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