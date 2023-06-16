AVA Group построит промышленный парк «Псекупский» в Адыгее

В Тахтамукайском районе Адыгеи построят индустриальный промышленный парк «Псекупский». Соответствующие инвестсоглашение подписали на ПМЭФ кабинет министров республики и инвестиционный холдинг АVA Group, сообщает пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: AVA Group Фото: AVA Group

«Мы проделали большую работу по созданию масштабного промпарка «Энем» в Тахтамукайском районе, который является одним из ключевых проектов Адыгеи. Готовы к расширению этой деятельности и созданию еще одного промпарка совместно с инвестиционным холдингом АVA Group»,— отметил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

По его словам, в существующих экономических условиях строительство индустриальных зон является одним из действенных инструментов для развития отечественной промышленности и появления новых производств. Глава республики считает, что реализация таких проектов будет способствовать дальнейшему росту экономики региона.

«Основное преимущество промышленного парка – это площади и инфраструктура, полностью подготовленная для размещения производств. Уверен, что создание собственных российских производств важно в любой сфере, поскольку это дает возможность выпускать отечественные товары, создавать рабочие места, развивая экономику своей страны»,— прокомментировал президент AVA Group Ваган Арутюнян.

По концепции резидентами промпарка будут предприятия, ориентированные на строительную отрасль. Парк расположится на участке площадью 32,9 га северо-западнее хутора Псекупс. Черед десять лет там будут работать заводы по производству газоблоков, оконного профиля и металлоконструкций. После ввода объекта в эксплуатацию в регионе появится еще 335 рабочих мест.

Новые заводы позволят строительным компаниям Адыгеи значительно сократить логистические затраты на поставку материалов. Президент AVA Group Ваган Арутюнян отметил, что в итоге продукция станет более доступной, но при этом не менее качественной, чем зарубежные аналоги.

Татьяна Ручкина

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