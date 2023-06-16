На развите форелевой фермы в Сочи направят 20 млрд рублей

В Сочи создадут береговую и морскую инфраструктуру для выращивания черноморской форели. Инвестиции в проект составят около 20 млрд руб. Соглашение о развитии производственных мощностей существующей на курорте аквафермы подписали на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Сочи Фото: пресс-служба мэрии Сочи

Сочинская акваферма работает уже два года и регулярно повышает обороты. При реализации инвестпроектов предприятие планирует построить мальковые хозяйства и береговой рыбоперерабатывающий завод. В результате в Сочи появится до 1,5 тыс. новых рабочих мест. Глава города Алексей Копайгородский выразил уверенность, что строительство новой инфраструктуры позволит Сочи выйти в лидеры по производству красной рыбы в России.

«На рыбную продукцию лососевых пород в нашей стране есть спрос, который сейчас в большей степени закрывается за счет импорта. Сочинская акваферма при правильном курсе развития уже через десять лет способна взять на себя практически половину имеющегося в России дефицита красной рыбы. Выйти на производство в 40 тысяч тонн»,— отметил мэр Сочи.

Ранее власти курорта сообщали, что к концу 2023 года на сочинской акваферме, оборудованной в море, планируют увеличить производство черноморской форели в три раза, до 1,9 тыс. тонн,

Татьяна Ручкина

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